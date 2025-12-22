Leone XIV: “preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace”

“Preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace”. Lo ha detto il Papa, che al termine dell’Angelus di ieri ha rivolto “un saluto speciale ai bambini e ai ragazzi di Roma”, venuti con i loro familiari e con i catechisti per la tradizionale benedizione dei Bambinelli “da collocare nel presepio delle vostre case, delle scuole e degli oratori.” “Ringrazio il Centro oratori romani che ha organizzato questo evento e benedico di cuore tutti i Bambinelli”, le parole di Leone XIV: “Cari ragazzi, davanti al presepe, pregate Gesù anche per le intenzioni del Papa. In particolare, preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace”.

