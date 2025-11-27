Premio Accorinti: Roma, domani la quarta edizione dedicata ai giovani imprenditori e manager

Domani, venerdì 28 novembre, si terrà a Roma la cerimonia della quarta edizione del Premio Giuseppe Accorinti, organizzato da UCID Roma, dedicato alla valorizzazione dei giovani imprenditori e manager che si distinguono per merito, responsabilità e visione. L’iniziativa, sostenuta anche dalla Regione Lazio con l’assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Famiglia e Servizio civile, Simona Baldassarre, e realizzata in collaborazione con Fondazione Augurusa e le principali associazioni di categoria giovanili di Roma e del Lazio, conferma il suo ruolo nella promozione di una nuova classe dirigente.

La serata sarà condotta da Saverio D’Addato e prevede interventi istituzionali, un momento dedicato alla memoria di Giuseppe Accorinti e la presentazione dei finalisti delle due categorie, con il contributo dei rappresentanti dei gruppi giovanili delle associazioni datoriali coinvolte. “Il Premio Accorinti è una piattaforma che porta alla luce il talento e la responsabilità dei giovani imprenditori e professionisti italiani. Come UCID Giovani Roma crediamo nel valore di una leadership che unisca competenze e senso etico, ed è questo il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso il Premio”, dichiara Saverio D’Addato, presidente UCID Giovani Roma. “UCID Roma sostiene con convinzione questa iniziativa perché rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra realtà associative, imprese e fondazioni che credono nel merito e nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Ogni edizione conferma quanto sia forte la domanda di modelli positivi e di giovani pronti a guidare il cambiamento”, afferma Desirée Zucconi, vicepresidente della Sezione UCID Roma. “Il Movimento Giovani UCID Nazionale guarda con grande attenzione al Premio Accorinti, perché incarna valori che ci appartengono: responsabilità, impegno, crescita personale e sociale. Sostenere i giovani della Capitale che costruiscono il futuro del Paese è una missione che ci riguarda tutti”, commenta Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento Giovani UCID.

La cerimonia di premiazione del 28 novembre si terrà al WeGil alle ore 17 e culminerà con la proclamazione dei vincitori e con la consegna dei riconoscimenti ufficiali. UCID Roma invita media e stakeholder a partecipare all’evento, occasione unica per valorizzare l’eccellenza giovanile e promuovere una cultura del merito condivisa.

