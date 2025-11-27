Diocesi: Macerata, 28 novembre Giubileo degli Operatori di Giustizia

Appuntamento con il Giubileo Diocesano degli Operatori di Giustizia il 28 novembre presso la Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata. L’evento in programma alle ore 18 vedrà la presenza di Pino Morandini, già magistrato del Tar Lombardia, membro della Giunta del Movimento per la Vita nazionale e vice-presidente dell’Associazione Family Day-Difendiamo i Nostri Figli. “La giustizia, servizio alla speranza” sarà il tema trattato da Morandini. Nello svolgimento del suo ruolo istituzionale, Morandini è stato promotore di numerose leggi regionali a tutela della famiglia e della vita, in particolare quella più fragile. Tra le iniziative più significative ci sono le leggi regionali che costituiscono il cosiddetto “Pacchetto Famiglia” e il “Pacchetto Lavoro”. Inoltre, ha dato risposte concrete nei settori della scuola e per i soggetti più deboli, ed è stato precursore nell’assicurare l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Morandini ha anche promosso attivamente iniziative per la formazione etica del personale sanitario. Al termine dell’incontro avrà luogo la messa presieduta dal vescovo di Macerata mons. Nazzareno Marconi. L’incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata con n. 1 credito formativo in materia deontologica.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /