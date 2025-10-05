Leone XIV: Angelus, “al primo posto, sempre, la dignità umana”

“Al primo posto, sempre, la dignità umana”. Lo ha ricordato Leone XIV, prima della recita dell’Angelus al termine della messa per il Giubileo del mondo missionario e dei migranti, celebrata questa mattina sul sagrato della basilica di San Pietro. Rivolgendosi ai presenti, ha ringraziato “tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione giubilare dedicata ai missionari e ai migranti” e ha aggiunto: “Siete bravi missionari perché siete venuti anche sotto la pioggia!”. Il Papa ha ribadito che “la Chiesa è tutta missionaria ed è tutta un grande popolo in cammino verso il Regno di Dio”, ma ha messo in guardia: “Nessuno dev’essere costretto a partire, né sfruttato o maltrattato per la sua condizione di bisognoso o di forestiero”. Ha quindi espresso la sua vicinanza “al caro popolo filippino”, colpito dal recente terremoto, e ha invitato a restare “uniti e solidali nella fiducia in Dio e nell’intercessione della Madre sua in ogni pericolo”. Un pensiero anche al Santuario di Pompei, dove oggi si è svolta la Supplica: “Intensifichiamo la nostra preghiera per la pace”.

