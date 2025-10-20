Diritti infanzia: firmato protocollo triennale tra Unicef Italia e Associazione sociologi italiani

Unicef Italia e Associazione sociologi italiani (Asi) hanno firmato un protocollo d’intesa triennale con l’obiettivo di promuovere attenzione e consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della ricerca e della pratica sociologica.

“In un momento così difficile e doloroso per le bambine e i bambini in tante aree del mondo”, la collaborazione con l’Asi “ci offre l’opportunità di creare nuovi spazi di confronto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di connettere la ricerca nell’ambito delle scienze sociali all’impegno per promuovere il rispetto delle identità e della dignità di ogni bambina, bambino e adolescente”, ha dichiarato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia. “La tutela dei diritti di bambine, bambini e adolescenti è una sfida che chiama in causa l’intera società globale – ha detto il presidente Asi, Antonio Sposito – Come sociologi mettiamo a disposizione strumenti di analisi, capacità di lettura dei contesti e volontà di dialogo per contribuire, con rigore scientifico e spirito di servizio, alla costruzione di nuovi spazi di confronto e azione. Siamo grati per questa opportunità e rinnoviamo l’impegno dell’Asi ad essere parte attiva di un’alleanza che metta al centro l’infanzia e l’adolescenza come priorità etica, sociale e politica”.

Attraverso il protocollo verrà promossa la conoscenza e la tutela dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come strumento per orientare le scelte individuali e le politiche sociali a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione ai contesti in cui più forti sono le disuguaglianze e le conseguenti forme di discriminazione ed esclusione. Tra le attività previste: interventi informativi e formativi durante webinar, seminari, conferenze e convegni; studi e analisi sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità; corsi e seminari per sociologi, operatori sociali e istituzioni; iniziative volte a coinvolgere attivamente bambini e adolescenti nelle decisioni che li riguardano; monitorare e valutare l’impatto delle politiche e del servizi dedicati all’infanzia e all’adolescenza, con raccolta e diffusione di buone pratiche.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /