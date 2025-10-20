Card. Edoardo Menichelli: vescovi di Abruzzo e Molise, “un pastore generoso e devoto a Maria”

“Durante la sua presenza in terra d’Abruzzo, per un decennio ha profuso con vigore e generosità il suo impegno come arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, dove, con la sua autorevole e stimata guida, si è dedicato alla riorganizzazione pastorale e amministrativa della diocesi teatina”. È quanto ricordano i vescovi della Conferenza episcopale abruzzese-molisana, unendosi al cordoglio per la morte del cardinale Edoardo Menichelli avvenuta oggi a San Severino Marche. Nel messaggio, firmato dal presidente della Ceam e vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, mons. Camillo Cibotti, i presuli sottolineano che “il vescovo Edoardo ha vissuto il suo ministero episcopale sotto la luce della Vergine, tanto venerata sia nella diocesi di Chieti-Vasto come nella sua terra natìa”. “A Maria, Donna del Paradiso – concludono -, i vescovi d’Abruzzo e Molise affidano l’anima buona del cardinale Menichelli, perché lo accolga fra le sue braccia così come accolse il suo Figlio deposto dalla croce.”

