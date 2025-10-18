Leone XIV: a Rom, Sinti e Caminanti, “la dignità del lavoro e della preghiera siano la vostra forza per rompere i muri della diffidenza e della paura”

“La dignità del lavoro e la dignità della preghiera siano la vostra forza per rompere i muri della diffidenza e della paura”: lo ha chiesto oggi Papa Leone XIV rivolgendosi alle comunità Rom, Sinti e Caminanti, ricevute oggi in udienza per celebrare il Giubileo. Il Papa ha messo in evidenza il loro ruolo nella missione evangelizzatrice della Chiesa, ricordando “l’invito dei miei predecessori: siate protagonisti del cambiamento d’epoca in corso, camminando insieme alle altre persone di buona volontà dei luoghi dove vi trovate, andando oltre la diffidenza reciproca, facendo conoscere la bellezza della vostra cultura, condividendo la fede, la preghiera e il pane frutto di lavoro onesto”. Il Pontefice ha invitato anche le strutture e gli operatori pastorali a portare avanti gli obiettivi formulati dal V Congresso Mondiale della Pastorale per gli Zingari relativi “all’educazione e alla formazione professionale, all’attenzione pastorale per la famiglia e la comunità, all’inculturazione della liturgia e della catechesi – inclusa la questione linguistica – e al dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo dei Rom, Sinti e Caminanti”. Papa Leone XIV ha concluso auspicando che “ogni diocesi sviluppi adeguate attenzioni pastorali dedicate alle comunità Rom, Sinti e Camminanti, per un vero sviluppo umano integrale”.

