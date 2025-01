Diocesi: Teramo, 1 e 2 febbraio le iniziative per la Giornata per la vita 2025

(Foto diocesi Teramo-Atri)

In occasione della 47ª Giornata per la vita “Trasmettere la vita, speranza per il mondo. ‘Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita’. (Sap 11, 26)”, l’Ufficio di pastorale familiare della diocesi di Teramo-Atri propone due iniziative. Sabato 1 febbraio, alle ore 9,30 nel Centro studi sociali “Don Silvio De Annuntiis” a Scerne di Pineto, il convegno “Le povertà emergenti e la protezione della vita nascente: l’impegno per una terza missione a tutela della natalità”, promosso da alcuni ginecologi delle Università di Ancona, Università della Calabria, Chieti, Ferrara, Napoli, Roma La Sapienza, Roma La Sapienza Sant’Andrea, Roma Università Cattolica, Roma Gemelli Isola Tiberina, Roma Tor Vergata e Roma Campus Biomedico. Domenica 2 febbraio, alle ore 16,30 nella Piccola Casa Santa Maria Aprutina a Teramo, l’appuntamento rivolto alle famiglie “Accogliere la vita, segno di speranza!”, con gli interventi di Massimo Micaletti, esperto di bioetica, e Mariabruna Cilli, volontaria dell’Associazione Progetto Angelica, Amiche per la vita. È previsto un servizio di babysitting e animazione per i bambini, su prenotazione, inviando una mail a ufficiofamiglia@teramoatri.it e specificando l’età dei figli. Al termine dell’incontro, alle ore 19 nella cattedrale di Teramo, la messa presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri.