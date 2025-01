Diocesi: Genova e Chiavari, oggi incontro di formazione per giornalisti con l’arcivescovo Tasca

(foto: diocesi Genova)

Organizzato dagli Uffici delle comunicazioni sociali di Genova e Chiavari, con il patrocinio di Ucsi Liguria, si è svolto questa mattina l’incontro di formazione per i giornalisti in occasione del patrono San Francesco di Sales. Al termine, padre Marco Tasca, arcivescovo di Genova, ha incontrato i partecipanti per un momento di presentazione, confronto e condivisione e ha consegnato la sua lettera pastorale “Evangelizzazione, sinodalità e fraternità di parrocchie”. I premi annuali per l’impegno nell’informazione e nella comunicazione sono andati a Teleradiopace Chiavari, che compie 35 anni, e alla Libreria San Paolo, che nei giorni scorsi si è aggiudicata la selezione pubblica per il chiosco di Piazza Matteotti.