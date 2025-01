Emergenza freddo: Caritas Pozzuoli, allestita una tenda della Protezione civile a nel campetto della parrocchia di San Vitale a Fuorigrotta

In seguito ad una riunione del Coordinamento “Emergenza Freddo” voluta dalla Prefettura di Napoli, padre Giuseppe Carulli, direttore della Caritas diocesana di Pozzuoli, ha suggerito l’allestimento di una tenda per i senza fissa dimora in piazza San Vitale a Fuorigrotta (città di Napoli, diocesi di Pozzuoli).

La piazza è frequentata da persone che vivono in strada. Si tratta di un gruppo diverso rispetto a quanti gravitano intorno alla stazione “Campi Flegrei” della ferrovia. La tenda della Protezione civile della Regione Campania è allestita nel campetto della parrocchia di San Vitale. La tenda è fornita di otto posti letto ed è riscaldata. I volontari, a turno, si occupano delle persone accolte a cui vengono portati pasti e viene data assistenza medica.

