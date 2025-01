Diocesi: Senigallia, chiude il 6 gennaio “Il tempo dei Papi. Antichi orologi della collezione di Palazzo Mastai e l’orologio di Pio IX dal Torrino del Quirinale”

Chiude il 6 gennaio 2025 a Senigallia l’esposizione “Il tempo dei Papi. Antichi orologi della collezione di Palazzo Mastai e l’orologio di Pio IX dal Torrino del Quirinale”. Inaugurata lo scorso giugno, l’esposizione ha trovato motivo nel ritorno in sede di quattro preziosi orologi antichi da tavolo appartenuti a Papa Pio IX nel periodo del suo lungo pontificato. Restaurati grazie ad un articolato progetto realizzato con la Scuola di conservazione e restauro dei beni culturali del Dipartimento di Scienze pure e applicate dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, sotto la direzione della competente Soprintendenza, evidenziano le linee e le bellezze di una orologeria raffinata che, in questa esposizione, si arricchisce con un pezzo davvero unico. Si tratta del monumentale meccanismo di orologio del Torrino del Quirina-le, meccanismo che proprio il pontefice senigalliese fece installare nell’allora residenza dei papi, oggi sede del presidente della Repubblica, decretando una rivoluzione nel computo del tempo per gli Stati romani: il passaggio dalle ore italiche alle ore francesi, quelle da noi oggi correntemente usate.

“Il tempo dei Papi” narra così di un Pio IX pure attento ai progressi della scienza e della tecnica, per cui – come ricordava Giorgio Tabarroni – la stessa premura che i Papi del Rinascimento mostrarono per l’ultimazione delle grandi opere d’arte affidate ai Raffaello e ai Michelangelo, Pio IX la manifestò per le costruzioni e gli impianti di carattere tecnico e culturale”. Ad ingresso gratuito, “Il tempo dei Papi” – corredata e arricchita dall’elegante quaderno per Ciabochi Editore dove si espongono gli interventi e gli orologi in mostra con vari saggi – vede la fondamentale collaborazione del Comune di Senigallia, oltre al patrocinio della Regione Marche e del Pontificio Dicastero della Cultura. Orari: venerdì 3 gennaio 15-20; sabato 4, domenica 5, lunedì 6 gennaio: 9-12 e 16-19. Info: www.diocesisenigallia.it, www.pionono.it, tel. 071.60649 e 071.7920709. Ingresso gratuito.

