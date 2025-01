Card. Angelo Amato: Cep, “ha dedicato la sua vita al servizio del Vangelo e ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti”

“Con profonda commozione i vescovi delle diocesi di Puglia hanno appreso la notizia della scomparsa del card. Angelo Amato, figura di rilievo per la Chiesa universale e per la nostra comunità regionale”. È quanto si legge in una nota diffusa ieri dalla Conferenza episcopale pugliese (Cep).

“Originario di Molfetta, con la quale ha sempre conservato un profondo legame, il card. Amato ha dedicato la sua vita al servizio del Vangelo e ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, trovando in lui un punto di riferimento ed un esempio di dedizione e di amore per la Chiesa”, prosegue la nota.

“I vescovi di Puglia – ha dichiarato mons. Giuseppe Satriano, presidente della Cep e arcivescovo di Bari-Bitonto – si uniscono nel dolore della famiglia del card. Amato e della Società San Francesco di Sales (Salesiani), alla quale Egli apparteneva, e assicurano la loro vicinanza nella preghiera affidando al Signore l’anima del compianto cardinale, certi che Egli ora sia accolto tra le braccia di Cristo buon pastore”.

