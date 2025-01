Insegnanti di religione: Pontificia Facoltà Teologica, corso online per preparare il concorso

La Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (Pfts) organizza un corso di formazione online per la preparazione al concorso ordinario 2025 dei docenti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il corso, accreditato sulla piattaforma “Sofia” (Sistema operativo per la formazione del personale scuola del Ministero dell’Istruzione e del Merito), si terrà nella modalità online a partire dal 1° febbraio al 31 marzo, ogni venerdì dalle 19 alle 20.50, per un totale di 50 ore. Ai partecipanti saranno assegnati 6 crediti formativi per lo sviluppo professionale e sarà rilasciato un attestato di frequenza per chi seguirà almeno due terzi delle lezioni. Il corso sarà tenuto da docenti della Facoltà Teologica e degli Issr della Sardegna e affronterà tutti gli aspetti del programma d’esame per le prove del concorso. La quota di iscrizione è di 100 euro a persona, comprendente libri in pdf e dispense. La partecipazione è libera per gli studenti della Pfts e degli Issr di Cagliari e Sassari/Tempio Ampurias iscritti all’anno accademico 2024-2025 che hanno conseguito i titoli accademici. Nell’iscrizione è compreso l’accesso al corso che si è già tenuto e dunque la fruizione delle videolezioni e di tutto il materiale caricato nella piattaforma. Chi ha frequentato il precedente ha diritto a partecipare in modo libero a questo secondo corso che è da considerarsi un approfondimento del primo. Per iscriversi e per tutti i dettagli si può consultare il sito della Facoltà Teologica della Sardegna.

