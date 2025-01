Papa Francesco: udienza giubilare, “ricominciare, non dimenticatevi di questo”

“Ricominciare, questa è la parola”. Lo ha detto il Papa, che nella prima udienza giubilare ha esortato i fedeli che affollano l’Aula Paolo VI a ripeterla insieme a lui a più riprese. “Mettiamoci questo nella testa e diciamo tutti insieme: ricominciare.”, le parole a braccio di Francesco: “Non dimenticatevi di questo”. “La speranza, è tutta in questo salto di qualità”, ha sottolineato il Papa: “Non dipende da noi, ma dal Regno di Dio. Ecco la sorpresa: accogliere il Regno di Dio ci porta in un nuovo ordine di grandezza. Di questo il nostro mondo, tutti noi abbiamo bisogno! E noi cosa dobbiamo fare: ricominciare! Non dimenticatevi di questo, ricominciare”.

