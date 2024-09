Povertà: Caritas Toscana, il 6 settembre a Firenze presentazione del Rapporto 2024

Si intitola “Oltre. Sguardi di futuro” il Rapporto 2024 sulle povertà elaborato dalle Caritas della Toscana. Numeri che esprimono le situazioni di bisogno sul territorio, viste nel contesto demografico e socio-economico della regione, cercano di individuare le cause di impoverimento e propongono azioni di contrasto alle povertà. Il Rapporto Povertà 2024 verrà presentato venerdì 6 settembre alle 11,30 alla Casa della Carità di Firenze (via Corelli, 89). Dopo l’introduzione di mons. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara Pontremoli e delegato della Conferenza episcopale toscana per la carità, e di Serena Spinelli, assessora alle Politiche sociali della Regione Toscana, il Rapporto verrà illustrato da Nicola Orlando e Gabriele Tomei (VoisLab, azienda spin-off dell’Università di Pisa). Alessandro Salvi, dirigente del settore Welfare innovazione sociale della Regione Toscana, illustrerà la collaborazione con l’Osservatorio sociale regionale. Conclusioni di don Emanuele Morelli, delegato regionale Caritas Toscana.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /