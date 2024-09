Infanzia: Milano, nasce il progetto “NidoInsieme 0-6” in rete con i servizi e gli enti del territorio

(Foto Terre des Hommes)

Con l’ambizione di ampliare e rafforzare il sostegno al benessere psicofisico di bambini e bambine, nasce il progetto “NidoInsieme 0-6”. Raccogliendo l’eredità del precedente “Un nido per amico 0-3”, il nuovo progetto amplia la fascia d’età fino ai 6 anni, offrendo un supporto ancora più esteso ai bambini e alle loro famiglie. A parlarne è una nota di Terre des Hommes diffusa oggi.

Elemento di novità di questa nuova progettualità è un maggiore coinvolgimento dei Consultori familiari, per promuovere e valorizzare ulteriormente il servizio svolto dalle strutture diffuse sul territorio.

Il portale nidoinsieme06.it è aggiornato e arricchito di informazioni utili per gli operatori dei servizi per l’infanzia e per i genitori, che consultando le diverse sezioni del sito potranno trovare informazioni sui servizi offerti dagli enti partner di progetto, approfondimenti su tematiche di loro interesse, strumenti di formazione e per la condivisione di buone pratiche.

Il progetto è promosso da Ats Città metropolitana di Milano e finanziato da Regione Lombardia e può contare sulla professionalità di una rete di partner fortemente impegnati nei servizi per l’infanzia, che comprende il Comune di Milano, la Asst Nord Milano, la Fondazione Terre des Hommes e Generazione Impatto, che insieme ad altri 17 partner operativi di rete coordinano le azioni chiave. Innaznitutto, potenziamento delle competenze degli operatori, con percorsi formativi specifici per educatori, psicologi e altri professionisti che operano con i bambini orientati a potenziare ed affinare le loro capacità di osservazione, valutazione e sostegno nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. Poi, supporto concreto ai genitori, con attività di informazione, consulenza e sostegno dedicate ai genitori orientate ad aiutarli a comprendere al meglio i bisogni dei propri figli e a favorire una genitorialità responsiva e consapevole. infine, creazione di reti di collaborazione, con la promozione della collaborazione tra i diversi servizi dedicati all’infanzia sul territorio, garantendo una presa in carico globale e individualizzata di ogni bambino e della sua famiglia nell’ottica della promozione del benessere e della tutela dell’infanzia.

“Le tre azioni chiave: potenziamento delle competenze degli operatori, supporto ai genitori, creazione di reti di collaborazione, sono tradotte in modo chiaro, moderno ed attuale nel portale dedicato al progetto – afferma Federica Rolli, direttrice socio sanitaria di Ats Milano –.Portale che racchiude strumenti fruibili, che aiutano operatori e genitori ad approcciarsi ai passaggi di vita delle bambine e dei bambini, stimolando una riflessione critica della gestione delle relazioni genitori-figli. Attraverso i contenuti proposti vogliamo dare valore alla cura ed al ben-essere dell’infanzia. Ringrazio le operatrici e gli operatori che hanno sviluppato i contenuti ed il format del progetto”.

“Il progetto si propone di fornire una cornice unitaria dando coerenza e coesione ai molteplici interventi a favore della fascia di età da 0 a 6 anni che verranno proposti e realizzati da attori pubblici e privati operanti nel territorio di Ats Città Metropolitana di Milano a sostegno delle famiglie con bambini – spiega Paola Navone, direttore della Sc Percorsi del ciclo di vita familiare -. Le attività di informazione e formazione, destinate ad operatori e genitori, si configurano come azioni preventive ed orientate a promuovere il benessere e ad intercettare precocemente gli indicatori di disagio. Nidoinsieme 0-6, attraverso lo scambio di informazioni e di buone prassi, sosterrà la diffusione di interventi innovativi e di qualità volti alla promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie. Ciò anche attraverso l’adozione di protocolli che impegneranno le istituzioni preposte alla cura dell’infanzia a lavorare in rete e con un approccio multidisciplinare”.