Settimana sociale: Trieste, oggi pomeriggio un seminario per riflettere sulle istanze emerse a 2 mesi dall’evento

Il cammino della Settimana sociale dei cattolici in Italia riparte da Trieste. A due mesi dall’evento che ha radunato nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia 1.200 delegati di diocesi, associazioni, movimenti e “buone pratiche”, il Comitato scientifico e organizzatore, in collaborazione con la diocesi di Trieste, promuove un seminario di studio per riflettere sulle istanze emerse. L’appuntamento è per oggi, martedì 3 settembre, alle 17, a Trieste, nella Sala “Sofianopulo” del Museo Revoltella (Via Armando Diaz, 27).

Interverranno mons. Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, Elena Granata, vicepresidente del Comitato, Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato, Gabriella Calvano e Giovanni Grandi, membri del Comitato, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei. È previsto anche un breve collegamento in video, da Catania, con mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato scientifico e organizzatore.

Il seminario potrà essere seguito in diretta: tinyurl.com/yssnd65v su YouTube.

Il seminario di studio, aperto al pubblico, è destinato principalmente ai direttori degli uffici di pastorale sociale delle diocesi, ai delegati della Settimana sociale e ai referenti di associazioni, movimenti e “buone pratiche”.

