Fondazione Mac: firmato accordo con Ministero Cultura e Regione Veneto per la valorizzazione della storia del cattolicesimo

Valorizzare la storia, anche recente, del cattolicesimo in Veneto con un focus particolare su due Papi legati alla regione, elaborando fonti storiografiche, documenti inediti, ma soprattutto riscoprendo il patrimonio audiovisivo e multimediale. Sono gli obiettivi dell’accordo siglato oggi a Venezia tra il Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la Fondazione Memorie audiovisive del cattolicesimo (Mac), grazie al quale sarà realizzata la mappatura delle fonti audiovisive (fiction e non fiction) su Pio X e Giovanni Paolo I, insieme alla ricognizione di scritti e discorsi sul loro rapporto con l’universo dei media, prima e dopo l’elezione al soglio pontificio. Il patrimonio raccolto, opportunamente digitalizzato, troverà spazio nella Digital Library Mac.

Nato dalla volontà di Fondazione Mac di dare risalto alla storia audiovisiva dei due Papi veneti del Novecento, il progetto ha permesso di creare una sinergia sinora inedita in Italia, sia per gli attori coinvolti che per la modalità d’esecuzione. L’accordo prevede anche la realizzazione di materiale divulgativo, l’utilizzo delle più moderne tecnologie per rendere il prodotto della ricerca facilmente fruibile e utilizzabile, un’attività di promozione per allargare il più possibile la platea possibile dei fruitori, con una speciale attenzione alle nuove generazioni.