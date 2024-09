Papa in Lussemburgo e Belgio: conferenza stampa aereo, “l’aborto è un omicidio, i medici che si prestano sono sicari”

“L’aborto è un omicidio, e i medici che si prestano sono sicari”. Lo ha detto il Papa, rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo di ritorno da Bruxelles. “Le donne hanno diritto alla vita: alla vita loro, alla vita dei figli”, ha osservato Francesco, secondo quanto riferisce Vatican news: “Non dimentichiamo di dire questo: un aborto è un omicidio. La scienza ti dice che al mese del concepimento ci sono già tutti gli organi … Si uccide un essere umano. E i medici che si prestano a questo sono – permettimi la parola – sicari. Sono dei sicari. E su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana. E le donne hanno il diritto di proteggere la vita”. L’esempio citato dal Papa è stato quello di RE Baldovino, che per il Papa “è stato un coraggioso perché davanti a una legge di morte, lui non ha firmato e si è dimesso. Ci vuole coraggio, no? Ci vuole un politico ‘con pantaloni’ per fare questo. Ci vuole coraggio. Anche lui con questo ha dato un messaggio e anche lui l’ha fatto perché era un santo. Quell’uomo è santo e il processo di beatificazione andrà avanti, perché mi ha dato prova di questo”.

