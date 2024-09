Papa in Belgio: mons. Terlinden (vescovo Bruxelles), “vogliamo costruire un’Europa senza frontiere”

“Vogliamo seguire le orme della Beata Anna di Gesù, che ha unito la contemplazione all’azione e ha contribuito a costruire un’Europa senza frontiere”. Lo ha assicurato mons. Luc Terlinden, arcivescovo di Malines-Bruxelles e presidente della Conferenza episcopale belga, salutando il Papa al termine della messa allo stadio di Bruxelles, ultimo momento pubblico del viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio. “Grazie, caro Papa Francesco, per essere andato incontro ai nostri concittadini, ai nostri responsabili e, in particolare, alle persone in difficoltà o ferite nel profondo dagli abusi”, ha detto il vescovo: “Entrando in dialogo con professori, ricercatori e studenti in occasione del 600° anniversario delle università sorelle KULeuven e UCLouvain, lei ci incoraggia a non separare ricerca della verità, saggezza e giustizia sociale. La scienza può così servire la dignità della persona umana e, in particolare, in questa 110ª Giornata mondiale a loro dedicata, dei migranti e dei rifugiati. E serve anche a salvaguardare il nostro pianeta, la nostra casa comune”.

