Diocesi: Venezia si prepara ad accogliere le reliquie dei pastorelli di Fatima

Il corteo acqueo dell'anno scorso - (foto messa a disposizione da Marta Gasparon)

Venezia e la comunità marciana si preparano ad accogliere le reliquie dei pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta Marto, che verranno esposte ai fedeli dal 5 al 13 ottobre nella chiesa di San Salvador, nel cuore del centro storico. Un evento che si pone in continuità con quello dell’anno scorso, quando migliaia di pellegrini provenienti da tutto il Veneto hanno raggiunto la città d’acqua per raccogliersi in preghiera dinanzi alla Madonna Pellegrina di Fatima, la settima delle tredici statue esistenti che vengono portate in tutto il mondo. A poco più di un anno da quell’iniziativa, il parroco della comunità marciana, don Roberto Donadoni, annuncia una settimana dal titolo “Non abbiate paura!”, che si aprirà sabato 5 ottobre con un corteo di gondole che alle 16.30 “scorterà” le reliquie – posizionate su un gondolone a due remi – dallo stazio di calle Vallaresso fino a Rialto, all’altezza di Ca’ Farsetti, per poi essere condotte a piedi verso la chiesa di San Salvador, dove il patriarca Francesco Moraglia presiederà la messa pontificale alle 17.15. Custodite dalla Fondazione Francesco e Giacinta Marto dedicata proprio ai due santi a cui, insieme alla cugina Lucia dos Santos, apparve per la prima volta la Madonna il 13 maggio 1917, le reliquie sono state

chieste in dono per la comunità da don Donadoni: al termine della settimana di celebrazioni in programma, il sacerdote deciderà dove collocarle stabilmente per permettere ai fedeli di accostarvisi.

“Perché proprio i due pastorelli? Questi ragazzi – commenta il parroco – hanno trovato la forza di superare le difficoltà nella preghiera. Attraverso la settimana a loro dedicata avremo modo di approfondire vita e forza di entrambi. L’arrivo delle loro reliquie ci permetterà di raccoglierci in preghiera guardando al Giubileo, che inizierà a dicembre, come un’occasione di rinnovamento”. Le celebrazioni a San Salvador si chiuderanno il 13 ottobre, data non casuale perché le apparizioni della Vergine continuarono a verificarsi ogni 13 del mese,

fino a ottobre. Un forte legame, quello della comunità marciana con la Madonna di Fatima, iniziato a seguito dell’incontro avuto a Roma, nel 2022, da una rappresentanza di mamme del gruppo “Genitori con un figlio in cielo” con Papa Francesco. Durante il colloquio personale il pontefice ha suggerito loro di

affidarsi proprio alla Madonna di Fatima, perché pregarla le avrebbe aiutate a lenire l’indicibile dolore della morte di un figlio.

Nell’arco dell’intera settimana la chiesa di San Salvador aprirà dalle 8 fino a sera, con possibilità di accostarsi al sacramento della confessione sia la mattina che il pomeriggio. La predicazione e le meditazioni saranno tenute da don Maurizio Rota, della comunità missionaria dei Preti del Sacro Cuore di Bergamo.