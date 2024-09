Diocesi: Cagliari, il 24 ottobre incontro con mons. Baturi promosso dai movimenti ecclesiali sul dialogo “Chiesa e cultura”

Giovedi 24 ottobre, alle 18, si terrà a Cagliari un incontro sul tema “Chiesa e cultura”, organizzato dall’associazionismo cattolico. L’evento – si legge in una nota della diocesi – si svolgerà presso i locali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e avrà come relatore principale mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. L’obiettivo dell’incontro è stimolare una riflessione su come la Chiesa possa contribuire al dialogo culturale in una società sempre più pluralista. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare alla discussione e proporre idee su come la Chiesa possa continuare a influenzare positivamente il contesto sociale e culturale contemporaneo. L’incontro del 24 ottobre – si legge ancora nella nota – rappresenta una grande occasione per approfondire questi temi e riflettere su come la Chiesa possa adattarsi e rispondere alle sfide culturali di oggi. La relazione introduttiva di mons. Baturi sarà un momento centrale dell’evento, offrendo spunti di riflessione su come la Chiesa possa continuare a essere un punto di riferimento spirituale e culturale.

