Salesiani: Venezia, nuova collaborazione tra Iusve e università di Trondheim nell’ambito pedagogico

Un nuovo fronte di collaborazione tra l’Area di Pedagogia dell’Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve) e la Norwegian University of Science and Technology (Ntnu) di Trondheim (Norvegia) è stato avviato in occasione di un incontro tenutosi a Venezia Mestre il 25 e 26 settembre 2024. A confrontarsi allo stesso tavolo – informa una nota diffusa oggi – i docenti Iusve Enrico Miatto, Marco Emilio, Claudia Andreatta, Davide Girardi, Emanuele Balduzzi insieme a Tatek Abebe e Ingvild Kvale Sørenssen, entrambi docenti del dipartimento di Education and lifelong learning della Ntnu di Trondheim. Sono state esplorate alcune possibilità di lavoro comune riguardanti, in particolare, l’utilizzo delle tecnologie in ambito educativo e i metodi di indagine qualitativa con bambini e giovani. “Per la nostra Area di competenza, organizzare scambi su pratiche didattiche e di ricerca, oltre i confini nazionali – ha detto Enrico Miatto, responsabile dell’Area di Pedagogia dello Iusve – consente di alimentare il dialogo culturale e scientifico sugli studi che approfondiscono la condizione dei giovani, le pratiche degli educatori e dei pedagogisti nei servizi e nelle istituzioni in cui operano, i metodi con cui lo scambio sul piano della ricerca è possibile. La dimensione dell’internazionalità dà modo di arricchire anche i contenuti della nostra offerta formativa ampliando sguardi e prospettive dei professionisti che Iusve forma”. L’incontro ha reso concrete anche alcune prospettive di collaborazione tra l’Osservatorio Giovani e futuro dello Iusve, di recente costituzione di cui è responsabile Davide Girardi, e il dipartimento di Education and lifelong learning della Ntnu; nello specifico, la collaborazione consentirà – spiega la nota – di lavorare sul concetto di Futuro e Futuri, secondo una prospettiva che si apre tanto al mondo dei bambini quanto a quello dei giovani e sulla regola di vita Ubuntu e sui family group conference.

