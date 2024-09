Diocesi: Ascoli Piceno, domani e domenica il Convegno ecclesiale di avvio del nuovo anno pastorale

(Foto diocesi di Ascoli Piceno)

Il 28 e il 29 settembre la diocesi di Ascoli Piceno è convocata per il Convegno ecclesiale di avvio del nuovo anno pastorale che sarà caratterizzato da un’ulteriore fase del cammino sinodale iniziato due anni fa e dal Giubileo che prenderà avvio a Roma, con l’apertura della Porta Santa, la notte di Natale di quest’anno.

L’evento assembleare rappresenta un’occasione unica per tutta la comunità ecclesiale di rinnovare il proprio impegno nella vita della Chiesa. Il tema del convegno, “Dentro al Cenacolo: parole ed opere illuminano il cammino della speranza”, riflette l’intenzione di approfondire il messaggio di speranza evangelica attraverso un approccio partecipativo e profetico.

L’assemblea è rivolta a un vasto pubblico di fedeli e collaboratori della vita pastorale: sacerdoti, referenti, catechisti, insegnanti di religione, animatori, educatori, diaconi, religiosi e religiose, oltre a tutti coloro che desiderano prendere parte attiva nel cammino della Chiesa locale. Sarà un momento di condivisione e di ascolto.

La prima giornata dell’assemblea domani, sabato 28 settembre, avrà inizio presso la parrocchia di Santa Felicita, in Colli del Tronto, alle ore 16, con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, seguita da un momento di preghiera iniziale alle 16,30. Subito dopo, il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, terrà un intervento dal titolo “La Chiesa sa testimoniare la speranza con parole e opere di Vangelo?”, riflettendo sul ruolo profetico della Chiesa nel mondo contemporaneo.

A seguire, alle 17.30, il vescovo di Ascoli Piceno, mons. Gianpiero Palmieri, presenterà le nuove linee pastorali con un discorso incentrato su “Ascolto della Parola e territorio”, delineando le priorità del cammino diocesano per il prossimo anno, sulla base del documento elaborato nell’assemblea sinodale di maggio scorso. Successivamente, ci sarà una discussione in piccoli gruppi per raccogliere impressioni, domande, riflessioni e timori dei partecipanti.

La serata si concluderà con una cena a buffet e l’iniziativa “Luci di speranza”, un momento di condivisione e riflessione comunitaria, che terminerà alle 22,30 con un saluto del vescovo.

La seconda giornata si svolgerà domenica 29 settembre nel cuore del centro storico di Ascoli Piceno, con diverse attività distribuite in varie sedi. I partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi di ascolto e meditazione della Parola di Dio, tra cui: lectio divina presso il Monastero di Sant’Onofrio, scrutatio presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (è consigliato portare la Bibbia di Gerusalemme), lettura popolare della Parola presso l’Impronta, Gruppi del Vangelo presso l’Episcopio, la Parola di Vita presso la Sala Morgante di Casa Regina Apostolorum, l’ascolto della Parola sulla via di Emmaus presso la Sala Eden del Museo diocesano, conversazione nello Spirito Santo presso la cattedrale, meditatio attraverso l’icona presso la chiesa del Carmine. Questi momenti di riflessione culmineranno alle ore 17,30 con le conclusioni e il mandato per i gruppi di ascolto nella cattedrale.

A chiusura dell’evento, alle 18, la messa in onore della Madonna delle Grazie, patrona della diocesi, seguita da una processione cittadina.

Per facilitare l’organizzazione dell’evento, gli organizzatori invitano i partecipanti a registrarsi tramite il modulo online disponibile sul sito web della diocesi: www.diocesiascoli.it.