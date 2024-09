Editoria religiosa: Sacile, domani sera la presentazione del libro “Domande di Dio, domande a Dio”

Domani, giovedì 26 settembre, alle 20.30, nella sala Capitanio, presso il Centro studi biblici di Sacile, nell’ambito degli incontri con l’editoria religiosa “Ascoltare, leggere, crescere” promossi dalla Libreria Editrice Vaticana, si tiene la presentazione del libro “Domande di Dio, domande a Dio. In dialogo con la Bibbia”, con l’intervento degli autori: padre Timothy Radcliffe, domenicano, già maestro generale dell’Ordine dei predicatori, e padre Lukasz Popko, docente alla Scuola biblica e archeologica di Gerusalemme.

Nel volume, che si apre con una prefazione di Papa Francesco, i due autori dialogano a partire dalle domande – ben 18 – che Dio pone all’umanità in vari passi della Bibbia: domande che incoraggiano poi il lettore a porre a sua volta delle domande a Dio. Un’occasione per riflettere sul senso del domandare, per uscire da sé stessi ed incontrare chi ci sta di fronte: l’altro oppure Dio stesso.

Nell’incontro che si terrà a Sacile i due autori dialogheranno con don Maurizio Girolami, direttore scientifico del Centro studi biblici e preside della facoltà Teologica del Triveneto, e don Alessio Magoga, direttore de L’Azione, il settimanale della diocesi di Vittorio Veneto.

L’ingresso è libero. Info: info@euro-eventi.it.

