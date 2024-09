Cinema: Bolzano, conclusa la XXVII edizione del Religion Today Film Festival

Un’edizione di successo per questo XXVII Religion Today Film Festival, a cui hanno partecipato 64 film in concorso, provenienti da 32 Paesi diversi e che ha visto un numero record di pubblico nei vari eventi: superate le 1.000 presenze alle proiezioni e un totale di circa 3500 nel complesso degli eventi, tra film, presentazioni, workshop e attività con le scuole.

Oggi a Bolzano, dopo aver incontrato le classi del Liceo Pascoli, alle 11, la giuria formata proprio dai giovani studenti ha annunciato l’ultimo premio mancante, il “Film for our Future” Award, alla conferenza stampa di chiusura: “Our memories”(22’) di Alexandra Breznay è il vincitore decretato dai giovani per questa edizione.

Durante la mattinata sono state visionate anche le opere della mostra “Nuove forme di arte e di intrattenimento”, raccolta di poster creati dai giovani del liceo Pascoli di Bolzano: come sempre infatti per il Festival la priorità è comunicare, contattare e coinvolgere le nuove generazioni, che tanto possono essere stimolate dal dibattito legato a questa edizione: nuove tecnologie, nuove strategie comunicative nel campo dell’arte e della fede, con un focus particolare sul fumetto.

Con l’occasione, è stato anche consegnato il premio miglior documentario short alla regista Roxana Stroe , con il suo “Appalachia” (Romania 28’): il racconto di una giovane coppia nella Romani più “profonda e conservatrice”.

Sono state annunciate dal direttore artistico Andrea Morghen anche le date della prossima edizione, che si terrà in Trentino dal 17 al 24 settembre 2025, con tante novità ancora da svelare.

Info: https://rtff.it/.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /