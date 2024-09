Maltempo: Protezione civile, “in arrivo temporali in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allerta gialla in nove regioni”

“La perturbazione di provenienza atlantica in transito sulla nostra Penisola, nel suo movimento verso est, estenderà la fase di maltempo anche alle regioni di Nord-Est con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco”. Lo evidenzia il Dipartimento della Protezione civile, che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello della giornata di ieri.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, lunedì 23 settembre, “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, martedì 24 settembre, allerta gialla in Friuli Venezia Giulia e settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /