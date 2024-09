Cinema: il 4 ottobre, giorno della festa di San Francesco, torna sul grande schermo “Fratello Sole, Sorella Luna” in versione inedita

(Foto Fondazione Ente dello Spettacolo)

Il 4 ottobre 2024, il capolavoro senza tempo di Franco Zeffirelli, “Fratello Sole, Sorella Luna”, farà il suo ritorno sul grande schermo distribuito da FilmClub Distribuzione e Minerva Pictures col sostegno della Fondazione Ente dello Spettacolo, in una nuovissima versione restaurata in 4K, riportando il pubblico alle origini di una delle più belle celebrazioni cinematografiche della vita di San Francesco d’Assisi, proprio nel giorno dedicato al santo patrono di Italia.

Si tratterà di una visione completamente inedita per il pubblico italiano: un restauro in 4k, realizzato da Paramount Pictures presso l’Immagine Ritrovata di Bologna, con il contributo di Istituto Luce Cinecittà e del Ministero della Cultura, del montaggio internazionale, che sarà proposto in versione originale sottotitolata in italiano.

Questa splendida versione, che vanta una sceneggiatura firmata da Suso Cecchi d’Amico, Lina Wertmüller e dallo stesso Zeffirelli, nonché le celebri musiche del compositore Donovan, offre una qualità visiva straordinaria, esaltando la magnificenza della cinematografia e della visione artistica di Zeffirelli. Il film arriva in sala dopo essere stato presentato in proiezione lo scorso marzo al Palazzo del Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Fratello Sole, Sorella Luna”, vincitore di un David di Donatello per la regia e candidato agli Oscar per la migliore scenografia, è stato acclamato per la sua profonda bellezza e la rappresentazione toccante della vita di San Francesco, con un cast che include gli indimenticabili attori Graham Faulkner e Judi Bowker. Il film è una riflessione poetica e visivamente sublime sulla spiritualità, l’amore e la bellezza della natura.

Il restauro in 4K, curato con la massima attenzione nei più minimi dettagli, restituisce una qualità d’immagine impeccabile, rendendo giustizia alla visione artistica del regista e offrendo un’esperienza immersiva e un’opportunità imperdibile per gli appassionati del film: quella di rivivere questo classico della cinematografia in una veste rinnovata.

Le proiezioni di “Fratello Sole, Sorella Luna” in versione restaurata saranno disponibili in una release evento in sale selezionate in tutta Italia. La distribuzione del film è realizzata da Filmclub Distribuzione, in collaborazione con Minerva Pictures e con il sostegno della Fondazione Ente dello Spettacolo.

La release nazionale sarà anticipata da due anteprime. Il 24 settembre il film sarà proiettato presso la Filmoteca Vaticana in un evento privato, alla presenza di personalità del mondo cattolico, della politica, della stampa e dell’industria dell’audiovisivo. La visione del film sarà introdotta da un intervento di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero della comunicazione della Santa Sede, mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello spettacolo, e Gianluca Curti, presidente e amministratore delegato di Minerva Pictures.

Il 1° ottobre alle ore 19.30, poi, sarà la volta di un’anteprima aperta al pubblico presso il cinema Barberini di Roma. La proiezione del film verrà introdotta anche in questo caso da mons. Davide Milani e Gianluca Curti.