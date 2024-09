Solidarietà: Medici con l’Africa Cuamm, parte “Il Treno della salute”

Riparte sui binari della solidarietà “Il Treno della salute” di Medici con l’Africa Cuamm. Dal 23 settembre al 25 ottobre attraverserà tutto il Veneto con cinque vagoni dedicati a visite e screening gratuiti e percorsi di prevenzione e sensibilizzazione. Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto, la Direzione Regionale Veneto di Trenitalia e i Ferrovieri con l’Africa. Sono 11 le tappe del “Treno della Salute”, che dopo l’inaugurazione a Venezia Santa Lucia, arriverà nelle stazioni di Padova, Treviso, Monselice, Bassano del Grappa, Verona Porta Nuova, Rovigo, Portogruaro, Belluno, Schio e Vicenza. Novità di quest’anno è un vagone interamente dedicato alla prevenzione oncologica. Come sempre l’obiettivo è quello di promuovere – spiegano i promotori – il diritto universale alla salute, sensibilizzando diverse fasce della popolazione ai temi della prevenzione e della solidarietà, senza dimenticare l’Africa e l’impegno del Cuamm per la salute dei più fragili, in particolare di mamme e bambini”.

