Solidarietà: Comunità Papa Giovanni XXIII, oggi e domani in tutta Italia “Un pasto al giorno”

È in programma oggi e domani nelle piazze di tutta Italia, l’iniziativa solidale “Un pasto al giorno” promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi nel 1968, che attraverso i suoi volontari vuole sensibilizzare su temi quali povertà ed emarginazione che ancora oggi affliggono tante persone in tutto il mondo. Nel corso dell’evento i volontari doneranno il calendario 2024-2025 dedicato al centenario dalla nascita di don Oreste Benzi (7 settembre 1925). Ogni mese del calendario è dedicato a un tema cruciale come la lotta contro la povertà, l’accoglienza dei più deboli, l’importanza dell’istruzione. Informazioni sulle postazioni sul sito web www.unpastoalgiorno.org.

