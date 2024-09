Tempo del Creato: diocesi Ancona, un dibattito sulle rinnovabili e la messa con l’arcivescovo Spina

Ogni anno, dal 1° settembre (Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato) al 4 ottobre (festa di San Francesco d’Assisi), i cattolici si uniscono ai cristiani di tutto il mondo per celebrare il Tempo del Creato. Un periodo in cui attraverso alcuni eventi viene sottolineata l’importanza di preservare la Terra e l’ambiente in cui viviamo.

Per riflettere su come prenderci cura della nostra casa comune, l’arcidiocesi di Ancona-Osimo e le parrocchie di Falconara Marittima, in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima, organizzano due appuntamenti. Il primo sarà il dibattito “Le energie rinnovabili. Per una vera transizione energetica”, introdotto dal professor Paolo Principi, venerdì 20 settembre alle ore 18 presso la Biblioteca Francescana di Falconara. Tema del dibattito saranno appunto le energie rinnovabili, con un approccio molto concreto, per guidare le nostre scelte verso forme di energia più sostenibili. Per ogni fonte di energia rinnovabile verranno illustrati vantaggi e svantaggi, insieme a dei consigli sul loro migliore utilizzo nei tre macro-ambiti: casa, trasporti e industrie. Domenica 22 settembre, alle 16, mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, presiederà la messa presso il parco Kennedy.

