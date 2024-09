Missioni cattoliche italiane: Germania, sabato e domenica il convegno nazionale dei laici

“Il Sinodo della Chiesa cattolica, il Synolader Weg e la loro incisività nelle nostre comunità”. Questo il tema del Convegno dei laici delle Missioni cattoliche italiane in Germania che si svolgerà sabato e domenica prossima, il 21 e il 22 settembre a Limburg. Il convegno proseguirà – spiega la Delegazione delle Missioni cattoliche italiane – la riflessione su come “essere Chiesa sinodale”, iniziata lo scorso anno. Nel Convegno “cercheremo di comprendere quanto è successo al Sinodo quest’anno e quali sono le indicazioni per il futuro per le comunità ecclesiali; come si pone il Sinodo tedesco (2020-2023) in rapporto a quello universale? Il Sinodo cambierà qualcosa? Cambierà noi? Cosa significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo? Qualcosa sta forse già cambiando: lo stile di una Chiesa che ascolta e parla”. Relatori al convegno saranno Alkindi Amaro, assistente pastorale della comunità italiana di Francoforte Centro; Paola Franchina, vicepresidente dell’associazione Casa Alta di Trieste; p. Pius Kandathil, missionario della comunità italiana a Darmstadt; Salvatore Tirendi, assistente pastorale della comunità italiana di San Giuseppe a Wiesbaden. I lavori, introdotti dal delegato nazionale delle Missioni cattoliche italiane in Germania, don Gregorio Milone, saranno conclusi da Serena Noceti dell’Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana, cofondatrice del Coordinamento delle teologhe italiane.

