Sant’Egidio: verso l’Incontro Internazionale di Parigi. Impagliazzo, “per immaginare un mondo senza guerre in cui la pace torna ad essere una parola centrale”

“Tra pochi giorni l’Incontro Internazionale per la Pace nello spirito di Assisi si aprirà a Parigi, la capitale francese, dal titolo significativo ‘Immaginare la Pace’. Abbiamo pensato questo incontro e anche questo titolo, immaginando un mondo senza guerre in cui la pace torna ad essere una parola centrale, oltre che una parola, una realtà centrale nella vita dei popoli”. Con queste parole si apre il video messaggio del presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, sull’Incontro Internazionale che si terrà a Parigi da 22 al 24 settembre. Nella capitale francese convergeranno donne e uomini di culture e religioni diverse per immaginare insieme un percorso di pace per il nostro mondo attraversato da tanti conflitti. “Sono mesi, anzi anni – aggiunge Impagliazzo -, che la parola guerra e la realtà della guerra è tornata all’ordine del giorno tra i tanti popoli del mondo in tanti Paesi e sta provocando grandi sofferenze, sta provocando morti, distruzioni, sfollati, rifugiati, sofferenze tra i bambini, tra gli anziani, per le donne, per gli uomini”. “E così noi siamo a Parigi – prosegue il presidente della Sant’Egidio -. Proprio per questo: non per fare discorsi scenici né per fare mediazioni di pace, ma per immaginare le vie per aprire nuove vie di pace che oggi non si vedono. E lo faremo in nome di tutti quei popoli e di tutte quelle persone che soffrono per la guerra, ascoltando il loro grido”.

Per chi non sarà a Parigi, la Comunità fa sapere che sarà comunque possibile partecipare tramite i suoi canali social. Il sito www.santegidio.org pubblicherà in diretta streaming multilingue. La cerimonia di apertura sarà domenica 22 settembre al palazzo dei Congressi, ore 16.30. Seguiranno tre forum per ogni sessione (23/9 mattina, 23/9 pomeriggio, 24/9 mattina). La cerimonia finale si svolgerà sul parvis di Notre Dame il 24 settembre alle ore 18. L’incontro verrà anche trasmesso su KTO, Padre Pio Tv, Telepace. Altre informazioni utili alla partecipazione saranno disponibili sul sito www.santegidio.org in costante aggiornamento.