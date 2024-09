Cinema: mercoledì 18 settembre Religion Today Film Festival torna a Trento. Focus sulla rotta delle migrazioni nel Mediterraneo e sulla diaspora palestinese.

Inizierà domani, mercoledì 18 settembre, “Religion Today Film Festival – Nuove Visioni”, la 27esima edizione della rassegna cinematografica che comincerà a Trento e passerà per Arco, Dro, Lavarone, Riva del Garda, Altopiano di Pinè e, infine, Bolzano, dove si concluderà la manifestazione. La rassegna – si legge in un comunicato dell’organizzazione – si aprirà presso il Teatro San Marco di Trento, alle 17.30, con la proiezione d’apertura di “A Nord di Lampedusa”, un film documentario di Alessandro Rocca e Davide De Micheli (Italia, 81’). Saranno presenti gli autori, don Mattia Ferrari, che è cappellano di Mediterranea Saving Human e Vito Fiorino, che il 3 ottobre del 2013 in attesa dell’alba per uscire a pesca con alcuni amici, si è accorto di essere circondato da naufraghi che chiedevano disperatamente aiuto. Alle ore 20.45, ci sarà anche la proiezione delle, “To a land unknow”, di Mehdi Fleifel (Palestina, 105’): pellicola che attraverso la storia di Chatila e Reda racconta il dramma della diaspora palestinese. Sarà previsto un focus sulla condizione dei profughi palestinesi in collaborazione con Centro Astalli, Forum Trentino per la Pace e i diritti umani, circolo del cinema “San Marco” e Pace per Gerusalemme. Giovedì 19 settembre, alle 16, verrà inaugurata la Tenda di Abramo in piazza Battisti a Trento, cuore pulsante del Festival fino al 22 settembre dove, come tutti gli anni, si terranno workshop, masterclass con professionisti del settore, aperitivi coi “popoli”, presentazioni di libri e tanto altro. Alle 10 di giovedì 19 nel tendone sarà presentata anche la mostra “Nuove forme di arte e di intrattenimento”, raccolta di poster creati dai giovani del liceo Pascoli di Bolzano. La Cerimonia di Premiazione si terrà domenica 22 settembre alle 17.30 a Montagnaga di Piné, presso “Casa Iride”, sede della giovane associazione Shemà, con la quale Religion Today ha instaurato una solida collaborazione. Religion Today Film Festival è realizzato grazie al contributo della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, del Comune di Trento e della Direzione Cinema del Ministero della Cultura. Importante, come ogni anno, è il contributo dell’Arcidiocesi di Trento, attraverso il personale del Centro Missionario Diocesano, che con professionalità e attenzione gestisce l’accoglienza dei numerosi ospiti internazionali del Festival.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /