Danimarca: parrocchia di San Michele a Kolding, tre giorni insieme per vivere o riscoprire la Chiesa cattolica

(Foto parrocchia San Michele - Kolding)

“Benvenuti a casa!” è il titolo di una tre giorni che la parrocchia di San Michele a Kolding (Danimarca meridionale) ha appena annunciato. Da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre, la parrocchia sarà “una grande, calda e vibrante casa”, aperta quasi 24 ore al giorno, per offrire la possibilità di partecipare a diverse attività: pasti condivisi 3 volte al giorno, preghiera al mattino, messe tutti i giorni, momenti per le famiglie e attività per bambini e adolescenti, una “serata internazionale di lode e ringraziamento” e alcuni momenti di approfondimento su temi quali “Gesù – un tipo sportivo con piedi ben allenati”, “la Riforma vista con lenti cattoliche” e “Teologia del corpo – sesso e cristianesimo”.

L’iniziativa vuole essere una proposta a chi si è allontanato dalla Chiesa cattolica, ma “vuole darle un’altra possibilità”, a chi è estraneo alla Chiesa ma “è curioso o si sente attratto”, a chi già ne è parte ma “desidera una maggiore immersione nella fede o sperimentare una comunità più forte o in modo nuovo”.

“Siamo la Chiesa cattolica”, si legge sul sito della parrocchia, in una vivace presentazione. “Con 2.000 anni di storia, la nostra famiglia è diffusa in sei continenti e abbiamo più di un miliardo e 300 milioni di fratelli e sorelle. Siamo giovani, vecchi, ricchi, poveri, peccatori, santi. Siamo, per grazia di Dio, la più grande organizzazione di beneficenza del mondo”. E poi ancora: “Portiamo aiuto a tutti, indipendentemente dal loro background. Abbiamo creato le prime università e continuiamo a gestire migliaia di istituti scolastici in tutto il mondo. Ci battiamo affinché ogni essere umano venga rispettato dal concepimento alla morte naturale. Lottiamo per la famiglia e per la santità del matrimonio”.