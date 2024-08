Abruzzo e Molise: al via oggi il tour “Chiese aperte” nell’ambito dell’itinerario Romanic@mente in Cammino

L’Ufficio pastorale turismo-sport della Conferenza episcopale abruzzese (Ceam) ha definito il programma del tour “Chiese aperte” nell’ambito dell’itinerario Romanic@mente in Cammino. Il tour, si legge in una nota, “è l’occasione non solo per avere informazioni sulle chiese che costituiscono il Cammino, ma anche per poter gustare i prodotti del territorio nel concetto del turismo di convivialità e di comunità che sono gli elementi portanti di Romanic@mente in Cammino”.

Si parte oggi da Limosano, la diocesi più antica, con la chiesa di santa Maria Maggiore e la chiesa conventuale di San Francesco, oltre alla consueta manifestazione di cantine aperte (ore 18). Il 17 agosto è la volta di Matrice con la sua Madonna della strada. Ad arricchire la giornata una escursione enogastronomica e rievocativa (ore 11). Il 20 agosto va in scena sant’Angelo Limosano, paese natio di Celestino V, con la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, del XII secolo. A due chilometri sorge il santuario della Madonna delle Stelle. La processione con i trattori del 15 agosto è unica al mondo. Anche qui tour Sant’Angelo in cantina (ore 19). Il 24 agosto a Montagano in occasione della festa del pomodoro di Montagano, prodotto Dop, aprirà le porte ai visitatori la chiesa di Faifoli, con il suo portale ogivale, costituito da pietre modellate tramite la tecnica dell’intaglio incastonate nella facciata settecentesca (ore 16). Il 21 settembre sarà la volta di Campobasso con le chiese romaniche di san Giorgio, San Bartolomeo e san Leonardo. Appuntamento alle 18 in piazza Municipio.

Il 28 settembre sarà Campolieto ad aprire la storica, bella chiesa arcipretale a tre navate di san Michele Arcangelo. Dopo l’entusiasmante cerimonia della vestizione della madonna del Carmine, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, sarà la volta della chiesa madre ad essere “scoperta” e conosciuta. Un breve percorso porterà poi alla chiesa del Carmine dove potrà essere rivissuta, attraverso il video realizzato, la cerimonia della vestizione. Quindi degustazione di uno dei piatti forti della tradizione culinaria: i cavatelli (appuntamento ore 16). Chiude il tour Petrella Tifernina che svelerà, nell’incontro programmato nella prima decade di ottobre, i lavori realizzati per l’accessibilità cognitiva grazie ad un finanziamento ministeriale ottenuto con un progetto redatto dall’Associazione San Giorgio Martire All’incontro potrebbe intervenire anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

