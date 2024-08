Governo: il ministro Fitto indicato come commissario europeo

Com’era nelle previsioni è il ministro Raffaele Fitto il candidato proposto dall’Italia per il ruolo di commissario europeo. E’ stata la stessa premier Giorgia Meloni ad annunciarlo nel corso del Consiglio dei ministri di oggi. “Ritengo opportuno – ha detto tra l’altro la Meloni – condividere con tutti voi, dopo averlo fatto già da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante. Ho ricevuto la lettera della presidente della Commissione europea von der Leyen con la quale si chiede al governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo di commissario europeo. Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia nei prossimi anni. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: il ministro Raffaele Fitto”. La premier ha sottolineato che si sta lavorando perché al commissario italiano sia affidato un ruolo adeguato alla realtà del nostro Paese in quanto “Nazione fondatrice, seconda manifattura e terza economia europea, terzo Stato membro per popolazione”. Fitto finora è stato il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e soprattutto il Pnrr e ora bisognerà vedere come saranno attribuite le deleghe che attualmente fanno capo al commissario designato. Sull’indicazione di Fitto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha dichiarato che “è una scelta che spetta al governo, aspettiamo di sapere quale sarà il portafoglio che gli sarà assegnato come candidato commissario per fare ulteriori valutazioni”. “Il Governo chiarisca subito, alla luce di questa indicazione – ha aggiunto la leader dem – come intende proseguire il lavoro su dossier cruciali che Fitto attualmente gestisce, come l’attuazione del Pnrr, la programmazione e i fondi di coesione, che non possono subire ulteriori rallentamenti”.

