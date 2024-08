Diocesi: Mantova, il 2 settembre incontro “La scuola nel cuore del villaggio”

“La scuola nel cuore del villaggio. Dialogo sull’esperienza scolastica, per una formazione integrale della persona e della comunità”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma lunedì 2 settembre alle 16 nell’aula magna degli Istituti Redentore di Mantova. Interverranno mons. Marco Busca, vescovo di Mantova, Elena Bonetti, già ministro per la Famiglia e le pari opportunità, Luisa Bartoli, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Asola, Francesco Avanzini, membro del Coordinamento studentesco provinciale; modererà Luigina Mortari, ordinaria di Pedagogia all’Università di Verona.

“Nel corso della visita pastorale del vescovo Marco – si legge in una nota della diocesi – gli incontri con il mondo della scuola hanno costituito un appuntamento stimolante e promettente, creando occasioni di dialogo con dirigenti, docenti e studenti su temi formativi di ampio respiro, quali l’ecologia, la cittadinanza e l’edificazione del futuro. Anche a livello diocesano stiamo affrontando un cammino biennale sul tema della formazione, focalizzato sulle fonti della spiritualità, ma declinato anche nelle sue valenze sociali, culturali e pedagogiche, che abbiamo voluto porre sotto il segno delle Sinergie formative”. In questo solco si inserisce l’incontro del 2 settembre: una occasione di confronto, “richiamando all’attenzione della cittadinanza i grandi temi dell’educazione e della formazione integrale della persona” attraverso la “riflessione sull’esperienza scolastica, sul suo senso profondo nell’oggi e sulla proposta credibile di una formazione integrale verso un futuro sostenibile”.

