Società: AnimAzione, dal 4 all’8 settembre una speciale Summer edition di Lab.Ora a Sfruz

“Giovani cuori pensanti. Dall’umanesimo cristiano una nuova leadership di servizio”. È il tema di una speciale Summer edition di Lab.Ora, che si svolgerà dal 4 all’8 settembre nella cornice dolomitica di Sfruz (Tn). A proporre l’iniziativa è l’Associazione AnimAzione. Lab.Ora è una proposta già realizzata nelle Regioni ecclesiastiche della Campania, della Liguria, del Piemonte/Valle d’Aosta, della Sicilia, delle Marche, dell’Emilia Romagna, in collaborazione con i vescovi del luogo.

Lab.Ora – Summer Edition è un appuntamento di giovani il cui obiettivo è “cercare e creare le condizioni per un nuovo protagonismo culturale, sociale e politico dei cattolici, permettendo a una nuova generazione di leader di esserne interpreti, per colmare il vuoto di pensiero, di fede e di senso, e per contrastare la progressiva afasia pubblica dei cattolici”. È quanto afferma Salvatore Martinez, presidente di AnimAzione, una piattaforma d’impegno “corale, plurale in dialogo”, un movimento culturale “dal basso”, un cantiere spirituale di discernimento e di buone prassi che riunisce Fondazioni, tra cui la Fondazione Giuseppe Toniolo, Università cattoliche, Scuole di formazione, Movimenti e Associazioni culturali.

Lab.Ora – Summer Edition è un appuntamento di giovani provenienti da diverse esperienze associative di base, che riconoscono nel valore delle comunità, nel magistero sociale, nell’accompagnamento assicurato da padri e testimoni le fonti per la maturazione di una presenza seria, autorevole, libera, e una partecipazione responsabile alla vita sociale e politica del nostro Paese.

Info: https://anima-azione.org/.

