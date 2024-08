Diocesi: Senigallia, con il mese di settembre cambia l’orario di apertura della Pinacoteca

Con l’arrivo del mese di settembre cambia l’orario di apertura della Pinacoteca di Senigallia. Da domenica 1° settembre, infatti, e sino all’Epifania, la Pinacoteca sarà aperta sabato, domenica e festivi con orario 9-12/16-19; programmate anche aperture straordinarie. Pinacoteca che nell’estate ha conosciuto un incessante flusso di visitatori e dove – spiega la diocesi – particolarmente apprezzato è stato l’insieme di opere che spazia dalla pittura, alla scultura, all’oreficeria, ai paramenti e ai manufatti legati al mondo della musica. Un “Viaggio nella bellezza” che prosegue ancora, in questo autunno ad ingresso gratuito per favorire la massima apertura ad ogni visitatore, e che vuole sempre più coinvolgere anche il mondo delle scuole. Nelle sale dai soffitti affrescati è in effetti possibile scoprire tanta storia ed arte proveniente dal territorio di tutta la diocesi di Senigallia, dagli Appennini all’Adriatico, dal fiume Cesano all’Esino: opere così apprezzate da essere alcune ammirate in mostra alla Galleria nazionale delle Marche in Urbino, per un prestito temporaneo nell’ambito della mostra dedicata a Federico Barocci. Info: www.diocesisenigallia.it.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /