Salesiani: Casa Don Bosco Mestre, don Teston nuovo direttore

don Lorenzo Teston (Foto Sdbm)

Con una messa e un momento ufficiale di accoglienza, ha fatto il suo ingresso oggi, 26 agosto, nella sede di via dei Salesiani 15 a Venezia Mestre, come nuovo direttore della Casa di Salesiani Don Bosco Mestre (Sdbm), don Lorenzo Teston. Nell’accogliere l’incarico, don Teston ha dichiarato: “Accolgo con impegno l’incarico di direttore dell’Opera di Mestre, una realtà vivace e di grande importanza per il territorio e per la nostra Ispettoria. Sono lieto di poter collaborare con i confratelli della Casa e con i numerosi collaboratori laici che contribuiscono ogni giorno con la loro competenza e professionalità alla missione di don Bosco in Veneto. Non vedo l’ora di incontrare ragazzi, giovani e famiglie per accoglierli nella nostra comunità di Mestre”. La Casa di Salesiani Don Bosco Mestre si compone dell’Istituto salesiano San Marco, con 298 studenti dell’Istituto tecnico tecnologico, 433 della Scuola di formazione professionale e 92 dell’Its Academy. A questi, si aggiunge l’Istituto universitario Iusve con 2.600 iscritti e 256 docenti, la Casa Don Bosco, una comunità educativa interna alla Casa salesiana di Mestre, e l’Isre, Istituto salesiano internazionale di ricerca educativa che si occupa di formazione. Nato a Treviso il 15 luglio 1972, don Teston è un sacerdote salesiano che si è occupato di educazione e della gestione scolastica all’interno delle scuole salesiane del Triveneto. Don Teston prende il posto di don Silvio Zanchetta, insediato come nuovo “ispettore”, ovvero superiore generale della zona Nord Est (Veneto, Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia, Romania e Moldavia), il 20 luglio scorso.