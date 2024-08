Diritto: Campobasso, stamattina si presenta la VI edizione del Festival internazionale sul tema “Diritto al cibo, salvaguardia del Creato e impresa territoriale”

Si svolgerà stamattina, alle ore 12, a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del Festival internazionale del diritto, che avrà luogo a Civitanova del Sannio domani, 27 agosto. L’iniziativa è stata fondata nel 2019 dal giornalista Marco Roncalli, pronipote di Papa Giovanni XXIII, e ha visto un crescente supporto dell’associazione “Gli amici del Palazzo Ducale Valerio” e sotto il coordinamento di Luigi Fantini, in collaborazione, sin dalla sua origine, con l’Unione della stampa cattolica italiana (Ucsi) regionale del Molise presieduta da Rita D’Addona, con la supervisione del card. Francesco Coccopalmerio.

“Il Festival nasce con l’intento di riflettere e approfondire tematiche di diritto, pace e sviluppo, mirando a valorizzare le tradizioni, le peculiarità e le risorse dei borghi molisani – spiega una nota -. Negli anni, l’evento si è arricchito con un programma dettagliato, coinvolgendo esperti del mondo accademico, del diritto, del giornalismo, della cultura e dell’arte. È questo ultimo aspetto, in particolare l’arte musicale, che ha finora caratterizzato il Festival. La musica, con il suo linguaggio universale, promuove messaggi di fraternità, pace e unità”.

Il tema di questa sesta edizione è “Diritto al cibo, salvaguardia del Creato e impresa territoriale”, utilizzando l’arte come mezzo di connessione tra culture diverse e creare un approccio innovativo che può favorire il dialogo e la comprensione reciproca.

Il programma del Festival presenta una serie interventi musicali arricchiti dalla partecipazione del “Perosi Accordion Quartet”, ensemble di fisarmoniche composto da docenti e allievi del Conservatorio “L. Perosi”. Sotto la direzione del maestro Ferdinando Muttillo, vicedirettore del Conservatorio, il quartetto apporterà un tocco musicale di grande qualità. Inoltre, esperti e giovani dell’Ucid contribuiranno con interventi formativi, creando una sinergia tra cultura e imprenditorialità.

All’evento parteciperanno rappresentanti di diverse Istituzioni, tra cui la Regione Molise, Università degli studi del Molise, il Conservatorio statale di musica Perosi, il comune di Civitanova del Sannio, la Provincia di Isernia, la diocesi di Trivento, la Ceam, la Camera di commercio di Campobasso, Cisom Soccorso.

