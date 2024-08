Perdonanza Celestiniana: L’Aquila, mercoledì 28 agosto messa e veglia notturna per i giovani

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per la Chiesa d’Abruzzo e Molise, la 730ª Perdonanza Celestiniana, e la basilica di Santa Maria di Collemaggio si prepara ad accogliere migliaia di fedeli.

All’interno delle celebrazioni, un momento sarà dedicato in modo speciale ai giovani per i quali mercoledì 28 agosto, alle ore 22, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva, presiederà la santa messa della Perdonanza, una celebrazione speciale dedicata ai giovani, agli scout, alle aggregazioni laicali e agli operatori pastorali.

La liturgia sarà animata dai giovani delle diocesi di Abruzzo e Molise, un’occasione unica per loro di sentirsi parte attiva della Chiesa e di vivere un’esperienza di fede condivisa.

A seguire, dalle ore 23,30 all’una, si terrà una veglia nella notte del perdono dal titolo “Cristo vive e ti ama”, il tutto a cura del Servizio diocesano per la Pastorale giovanile e vocazionale della diocesi di L’Aquila.

“La Perdonanza Celestiniana – afferma mons. Fusco – è un evento di grande valore storico e spirituale, che ci ricorda l’importanza del perdono e della riconciliazione. Papa Celestino V, istituendo questa indulgenza plenaria, ci ha lasciato un messaggio di speranza e di rinnovamento, proprio come ci ricorda il Santo Padre nella Christus vivit (n.123): Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo”.

