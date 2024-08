Meeting Rimini: CdO, oggi si parlerà di economia civile, volontariato, formazione lavoro e Comunità energetiche

La presenza di Compagnia delle Opere al Meeting di Rimini continua durante la quinta giornata dell’edizione 2024 che andrà in scena oggi, 24 agosto. Di particolare interesse, alle 12, in Arena Cdo, la presentazione del libro “Principi di economia civile”, una guida per imprenditori e dirigenti” a cui parteciperà anche il card. Matteo Maria Zuppi. Il volontariato, la formazione lavoro e le Comunità energetiche come supporto al Terzo Settore saranno i temi principali che verranno discussi durante gli appuntamenti della Compagnia delle Opere.

Si partirà, un’ora prima, alle ore 11, con l’incontro “Living stones – all’opera per vivere in pace in Terra Santa”, organizzato da Confraternita Centri di Solidarietà.

Il terzo evento di giornata è organizzato da Cdo Opere sociali: “Il volontariato, una realtà giovane (pensare alla caritativa)”, presso Arena Cdo alle ore 14 e in streaming.

“Formazione lavoro, la via per far incontrare domanda e offerta di manodopera straniera” è il titolo dell’appuntamento organizzato da Cdo delle ore 16, presso Arena internazionale Mae e in streaming.

Sempre, alle ore 16, ma presso Arena Cdo e in streaming, andrà in scena l’evento “PAtti educativi e alleanze: la famiglia vive la scuola”, organizzato da Cdo Opere educative, Associazione culturale “Il rischio educativo, Diesse, Disal, in collaborazione con Famiglie per l’Accoglienza.

Il penultimo appuntamento di giornata “Le comunità energetiche come supporto al Terzo Settore” si svilupperà in Arena Cdo alle ore 18 (anche in streaming) ed è organizzato da Cdo Energia. L’incontro si focalizza sullo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili dopo un anno dall’emanazione delle relative normative. Vedrà la partecipazione di mons. Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto, e di Stefano Saglia, componente del Collegio di Arera.

Conclude il quinto giorno di Meeting di Rimini Social Corner, alle ore 19.30. Ogni sera con l’aiuto della Community dei Fuoriclasse ci sarà la possibilità di un dialogo con giovani protagonisti, testimoni di una ritrovata possibilità di bene.

