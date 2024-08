Alcide De Gasperi: La Russa, “protagonista indiscusso della storia italiana ed europea del dopoguerra”

“A settant’anni dalla sua scomparsa, ricordiamo con gratitudine la figura di Alcide De Gasperi, protagonista indiscusso della storia italiana ed europea del dopoguerra, che ha guidato con capacità e grande visione la nostra Nazione negli anni post-bellici, contribuendo in modo significativo a costruire le fondamenta dell’Italia”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica, in un post pubblicato su Facebook in occasione del 70° anniversario della morte dello statista trentino. “Unanimemente riconosciuto come il padre della Repubblica, tra i fondatori della Democrazia Cristiana, De Gasperi è giustamente ricordato ancora oggi come un importante statista, un grandissimo mediatore e un pioniere dell’Unione europea”, conclude la seconda carica dello Stato.

