Alcide De Gasperi: Fontana, “uomo di pace e simbolo della ricostruzione democratica dopo la guerra e il fascismo”

“A settant’anni dalla sua scomparsa, di Alcide De Gasperi ricordiamo l’uomo, lo statista e il simbolo della ricostruzione democratica dopo gli anni della guerra e del fascismo. Interprete delle esigenze dei tempi, di profonda cultura cattolica e autonomista convinto, lavorò per il dialogo, affrontando scelte di enorme complessità”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del 70° anniversario della morte dello statista trentino.

“Lucidissima – sottolinea la terza carica dello Stato – è stata anche la sua visione della politica estera, ancorata all’Alleanza atlantica e aperta alla nascita di un’ Europa capace di includere e valorizzare specificità e differenze. La sua figura è e rimane un simbolo della Repubblica”. “De Gasperi è stato un uomo di pace a cui è utile ispirarsi in questo momento storico funestato dal dramma di nuove guerre”, conclude Fontana.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /