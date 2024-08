Chiese Abruzzo e Molise: a Manoppello il convegno per operatori di pastorale familiare

È in programma per il fine settimana di sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, a Manoppello, il convegno formativo per famiglie e laici organizzato dalla Consulta regionale di Pastorale familiare della Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise. I lavori, ospitati presso l’Hotel Casa del pellegrino al santuario del Volto Santo, consentiranno di affrontare temi interessanti. La mattina di sabato si aprirà con la riflessione “In principio la relazione” proposta da Ignazio Punzi, formatore, psicologo e psicoterapeuta familiare. Nel pomeriggio sarà invece don Alessandro Picchiarelli, ingegnere informatico e teologo, a parlare di “Relazioni o connessioni? Sfide e opportunità nel tempo dell’A.I.”. Nella mattinata di domenica, invece, sarà Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta, a proporre una relazione su “L’amicizia e l’amore al tempo dei social (e dell’ I.A.)”. Conclusione nel pomeriggio con la concelebrazione eucaristica presso il santuario del Volto Santo presieduta alle 17.30 da mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona e delegato per la pastorale familiare e la vita della Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise, della quale è anche vicepresidente.

