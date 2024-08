Alcide De Gasperi: Pieve Tesino, domani la Lectio di mons. Maffeis su “Il deserto della democrazia e la rinascita della politica”

“‘Profezia degasperiana’. Il deserto della democrazia e la rinascita della politica”. Questo il titolo della relazione che mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, proporrà domani, domenica 18 agosto nell’ambito della Lectio degasperiana, l’evento più rappresentativo del ricco calendario estivo proposto dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi che tocca quest’anno la sua IX edizione sul tema “Amare il nostro tempo”. Il presule – già direttore di “Vita Trentina” e dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Trento prima di diventare direttore nazionale dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Cei – interverrà dalle 17, sul palco di Pieve Tesino, paese natale di Alcide De Gasperi, alla vigilia dell’anniversario della morte dello statista trentino.

Lunedì 19 agosto, inoltre nel giorno anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi (avvenuta nel 1954) nella chiesa di Borgo Valsugana l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, celebrerà la messa in suffragio dello statista, alla presenza dei familiari.

