Legalità: Libera Lazio al sindaco di Roma, “intitolare ad Antonio Manganelli via di Castro Pretorio”

“Libera e il suo presidente don Luigi Ciotti sostengono la petizione del prefetto Maurizio Masciopinto rivolta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri affinché via di Castro Pretorio venga intitolata all’ex capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli, prematuramente scomparso il 20 marzo del 2013 a Roma”. Lo dichiara Gianpiero Cioffredi referente di Libera Lazio, che aggiunge: “Il prefetto Manganelli, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile ha rappresentato uno splendido esempio di dedizione alle virtù civiche e repubblicane, di passione pubblica al servizio dei cittadini e dello Stato. È stato un poliziotto gentiluomo, uomo mite e autentico, testimone di fede e della sacralità delle istituzioni, avvicinando con coerenza e rettitudine la Polizia di Stato alla prossimità e ai cambiamenti nella società italiana”.

Per Cioffredi, “Manganelli al fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stato inoltre un punto di riferimento centrale per la lotta contro cosa nostra e la cattura di numerosi boss latitanti e questo in una città attraversata da cosche e clan della criminalità organizzata sarebbe un segnale importante di affermazione di impegno contro le mafie. Chiediamo al sindaco Gualtieri di accogliere la proposta della petizione del prefetto Masciopinto perché, come disse don Luigi Ciotti celebrando i suoi funerali, ‘i sentieri dei giusti vanno sempre percorsi insieme. Continueremo a camminare insieme a te'”.

