Assunta: Reggio Emilia-Guastalla, mercoledì 14 agosto nel cortile del Palazzo vescovile “Serenata a Maria”

Mercoledì 14 agosto, alle ore 21, nel cortile del Palazzo vescovile (Via Vittorio Veneto 8) a Reggio Emilia è in programma “Serenata a Maria” con testi e musiche in occasione della solennità di Santa Maria Assunta.

La serata è promossa da Idml (Istituto diocesano di musica e liturgia) di Reggio Emilia-Guastalla, Ente cattedrale, Casa Madonna dell’Uliveto. I testi di Dante, Manzoni, Hesse, Pasolini, Luzi e Turoldo saranno interpretati da Francesca Grisenti (voce recitante) ed Elena Rossi (soprano). A proporre le musiche di Cherubini, Mercadante, Mozart, Verdi, Puccini, Kummer saranno Giovanni Mareggini (flauto) e Stefano Pellini (organo). Ingresso libero e fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo l’evento si terrà nella cripta della cattedrale.

